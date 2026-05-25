Авторы мистического сериала «Городок» планируют выпустить три сезона — и уже знают финал

21 мая на Netflix состоялась премьера мистического сериала «Городок» — проект в духе «Очень странных дел» про детективов-пенсионеров и монстров быстро обрёл популярность. Теперь шоураннеры рассказали, что ждать от шоу в будущем.

Джеффри Эддисс и Уилл Мэтьюз отмечают, что продумали всю историю сериала на три сезона. Хотя официально «Городок» ещё не продлён, они уже знают, как раскрыть все загадки и чем закончить сюжет.

Мы действительно хотим, чтобы за три сезона зрители почувствовали, что получили ответы на все вопросы. Но это не значит, что во втором сезоне мы не добавим чего-то безумного. Мы действительно воспринимаем это как одну большую, сложную историю, в которой продолжают происходить удивительные вещи, однако для нас это единая история.

Сюжет «Городка» рассказывает о пенсионерах, которые сталкиваются с монстрами. Те хотят украсть у людей последние годы жизни, пожилым героям приходится объединиться, чтобы противостоять угрозе и проверить свои навыки, слабые места, которые дают о себе знать в возрасте. Продюсерами сериала выступили братья Даффер («Очень странные дела»).

