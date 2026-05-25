Режиссёр «К звёздам» с Брэдом Питтом обижен на продюсеров — те слишком растянули его фильм

Выступая на Каннском кинофестивале, режиссёр Джеймс Грэй сравнил свой новый фильм «Бумажный тигр» с голливудским блокбастером «К звёздам» с Брэдом Питтом в главной роли.

В этом фильме я полностью контролировал всё, чего не было в «К звёздам». Тот фильм у меня забрали. Это не моя версия фильма. Знаете, начинаются обсуждения и споры, есть студия, потом студию продают Disney. Ты оказываешься втянут в это… Я считаю, что не стоит просто менять в фильм, ведь в любом случае будут винить режиссёра.

По словам Грея, он бы хотел сократить хронометраж и, возможно, сделает это в режиссёрской версии.

Это был бы совсем другой фильм. Он был бы на 12 минут короче. Я единственный режиссёр, который делает сокращённую режиссёрскую версию. Надеюсь, когда-нибудь я её выпущу. Понимаю, что это не в моей власти, но я бы с удовольствием это сделал — для меня это было бы захватывающе.