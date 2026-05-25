Российская Geltek Cyber Team по MLBB вышла на Кубок мира по киберспорту

Состав Geltek Cyber Team представит Россию на женском чемпионате мира по Mobile Legends: Bang Bang, который пройдёт в рамках Esports World Cup 2026 в Париже.
В финале региональной квалификации Geltek Cyber Team победила Aurora со счётом 4:3. Третье место в рамках отборочного турнира Lady MVP Season 10 занял состав Virtus.pro.
MLBB Women's Invitational (MWI) — главный международный турнир по женскому направлению Mobile Legends: Bang Bang. Финальная часть пройдёт в Париже с 13 по 17 июля и станет частью Кубка мира по киберспорту. Geltek дебютирует на соревнованиях такого уровня: клуб был создан лишь в марте.