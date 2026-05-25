В Escape from Tarkov вышел патч с PvE-ивентом «Ледокол» и новой главой сюжета

В Escape from Tarkov вышел патч 1.0.5.0 с PvE-ивентом «Ледокол» и новой главой сюжета

Разработчики Escape from Tarkov выпустили обновление 1.0.5.0 — в игру добавили новый ивент «Ледокол» и следующую сюжетную главу.

Для участия в PvE-событии нужно будет найти специальный плакат или прокачать разведцентр до третьего уровня. После этого игроки отправятся на ледокол и попытаются раскрыть его секреты — пройти ивент можно в кооперативе до трёх человек.

Помимо этого, в обновлении стали доступны новый босс, а также платные элементы кастомизации и различные инструменты для помощи новичкам. Разработчики также добавили экспериментальные настройки графики, которые помогут перераспредилить нагрузку на видеокарты старших серий.

