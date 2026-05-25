В игре 007 First Light про Джеймса Бонда нашли легендарный мем с Хаби Лэймом

В предстоящей игре 007: First Light можно будет найти известного блогера Хаби Лэйма — видеофрагмент с его участием сегодня, 25 мая, появился в Сети.

В ходе задания главный герой может подойти к Хаби и спросить у него дорогу. Как и в своих популярных видео, блогер с саркастичным взглядом укажет на ответ — указатель стоит совсем рядом.

Хабане «Хаби» Лейм стал известен своими короткими видео в TikTok, в которых он саркастически высмеивает людей, усложняющих без всякой причины простые задачи. Сейчас у него более 12 млн подписчиков и около 4 млрд просмотров.

Сама игра 007: First Light про Джеймса Бонда выйдет 27 мая.