Инсайдеры раскрыли цены на смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro в России

Инсайдеры раскрыли цены на смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro в России
Технопортал GizmoChina опубликовал информацию о ценах на ещё не анонсированные смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro в разных странах мира, в том числе и в России.

Согласно утечке, в России Xiaomi 17T с 256 ГБ памяти будет стоить 51,6 тыс. рублей. За про-версию с таким же объёмом придётся выложить 68,5 тыс. рублей, а вариация с 1 ТБ памяти обойдётся в 81,9 тыс. рублей.

При этом в некоторых других странах новинка от Xiaomi будет стоить чуть дешевле: в ОАЭ цены начинаются от 2599 дирхамов (около 50,3 тыс. рублей) а на Филиппинах — от 33 999 песо (примерно 39,4 тыс. рублей).

Официальная презентация Xiaomi 17T состоится 28 мая.

