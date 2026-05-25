В России покажут 10 фильмов Каннского кинофестиваля — 2026 — среди них ленты со звёздами

Портал «Кинопоиск» опубликовал список фильмов-участников Каннского кинофестиваля – 2026, которые официально выйдут в российском прокате.

Так, в ноябре отечественные кинотеатры покажут триллер «Бумажный тигр» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, а осенью выйдет испанский исторический фильм «Любовь моя» с Хавьером Бардемом («Дюна 2», «Формула-1», «Старикам тут не место». Кроме того, в России покажут:

«Фьорд» — норвежскую драму с Себастьяном Стэном из «Мстителей», получившую Золотую пальмовую ветвь;

«Параллельные истории» — ремейк «Демалога» от двукратного победителя «Оскара» Асгара Фархади;

«Барашек в ящике» — японскую фантастику про робота, который исполняет для родителей роль погибшего сына;

«Колония» (выйдет 18 июня) — новый корейский хоррор от режиссёра «Поезда в Пусан»;

«Её личный ад» — хоррор со звездой «Шершней» Софи Тэтчер и Чарльзом Мелтоном («Ривердэйл»);

«Полный Фил» — французскую комедию Кантен Дюпьё («Реальность», «На посту!»);

«Самурай и пленник» — японский военный детектив;

«Психопатку» — комедийный хоррор с Майкой Монро.

Даты релизов фильмов в России будут опубликованы позднее.