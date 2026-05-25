Какие фильмы Каннского кинофестиваля 2026 покажут в России

В России покажут 10 фильмов Каннского кинофестиваля — 2026 — среди них ленты со звёздами
Портал «Кинопоиск» опубликовал список фильмов-участников Каннского кинофестиваля – 2026, которые официально выйдут в российском прокате.

Так, в ноябре отечественные кинотеатры покажут триллер «Бумажный тигр» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, а осенью выйдет испанский исторический фильм «Любовь моя» с Хавьером Бардемом («Дюна 2», «Формула-1», «Старикам тут не место». Кроме того, в России покажут:

  • «Фьорд» — норвежскую драму с Себастьяном Стэном из «Мстителей», получившую Золотую пальмовую ветвь;
  • «Параллельные истории» — ремейк «Демалога» от двукратного победителя «Оскара» Асгара Фархади;
  • «Барашек в ящике» — японскую фантастику про робота, который исполняет для родителей роль погибшего сына;
  • «Колония» (выйдет 18 июня) — новый корейский хоррор от режиссёра «Поезда в Пусан»;
  • «Её личный ад» — хоррор со звездой «Шершней» Софи Тэтчер и Чарльзом Мелтоном («Ривердэйл»);
  • «Полный Фил» — французскую комедию Кантен Дюпьё («Реальность», «На посту!»);
  • «Самурай и пленник» — японский военный детектив;
  • «Психопатку» — комедийный хоррор с Майкой Монро.

Даты релизов фильмов в России будут опубликованы позднее.

