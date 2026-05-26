Шоураннер «Паука-Нуара» рассказал, что вдохновило Николаса Кейджа сняться в сериале

Шоураннер «Паука-Нуара» Орен Узиэль рассказал, как «Во все тяжкие» убедили Николаса Кейджа сняться в сериале про Паучка. Для легендарного актёра это был первый опыт работы в шоу.

По словам Орена, сын Кейджа показал ему проект Винса Гиллигана, после чего Николас решил, что сам сможет сняться в сериальном формате. И сделал это.

Я недавно поблагодарил Винса Гиллигана за то, что он помог мне получить для моего сериала Ника Кейджа.

«Паук-Нуар» расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала ранее сообщали, что выпустят ленту в двух версиях — цветной и чёрно-белой.

Все серии сразу выйдут 27 мая на Amazon Prime Video.