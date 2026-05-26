Режиссёр «Грозового перевала» Эмеральд Феннел рассказала об одной вырезанной сцене

Эмеральд Феннел, снявшая «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди, рассказала, какую сцену вырезали из картины. Их было несколько, но постановщица раскрыла подробности лишь одной.

Речь идёт о фрагменте, в котором у героини Марго Робби были волосатые подмышки. По словам Феннел, ей жаль, что фрагмент вырезали, поскольку всегда женщин в кино изображали идеально, без недостатков.

Они все какие-то безволосые, как угри. Я подумала: «Что происходит? Это какое-то безумие».

Драма представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте. Картина расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.