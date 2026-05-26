Три русскоязычные команды пригласили на The International 2026 по Dota 2 — список инвайтов

Valve объявила список команд, приглашённых на чемпионат мира The International 2026 по Dota 2. Среди них оказались две команды из России — BetBoom Team и Team Yandex, а также русскоязычный состав Aurora Gaming.

Всего на «Инт» напрямую пригласили семь команд, ещё девять определятся по результатам региональных квалификаций.

Список инвайтов на The International 2026 по Dota 2

Aurora Gaming (СНГ);

BetBoom Team (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток);

Team Liquid (Швеция);

Tundra Esports (Европа);

Xtreme Gaming (Китай);

Team Yandex (Россия).

Региональные отборочные пройдут с 15 по 28 июня, а финальная часть The International 2026 — с 13 по 23 августа в Шанхае.