Три русскоязычные команды пригласили на The International 2026 по Dota 2 — список инвайтов
Valve объявила список команд, приглашённых на чемпионат мира The International 2026 по Dota 2. Среди них оказались две команды из России — BetBoom Team и Team Yandex, а также русскоязычный состав Aurora Gaming.
Всего на «Инт» напрямую пригласили семь команд, ещё девять определятся по результатам региональных квалификаций.
Список инвайтов на The International 2026 по Dota 2
- Aurora Gaming (СНГ);
- BetBoom Team (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Liquid (Швеция);
- Tundra Esports (Европа);
- Xtreme Gaming (Китай);
- Team Yandex (Россия).
Региональные отборочные пройдут с 15 по 28 июня, а финальная часть The International 2026 — с 13 по 23 августа в Шанхае.
