Три русскоязычные команды пригласили на The International 2026 по Dota 2 — список инвайтов

Valve объявила список команд, приглашённых на чемпионат мира The International 2026 по Dota 2. Среди них оказались две команды из России — BetBoom Team и Team Yandex, а также русскоязычный состав Aurora Gaming.

Всего на «Инт» напрямую пригласили семь команд, ещё девять определятся по результатам региональных квалификаций.

Список инвайтов на The International 2026 по Dota 2

  • Aurora Gaming (СНГ);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Tundra Esports (Европа);
  • Xtreme Gaming (Китай);
  • Team Yandex (Россия).

Региональные отборочные пройдут с 15 по 28 июня, а финальная часть The International 2026 — с 13 по 23 августа в Шанхае.

