Мультфильм «Скотный двор» Энди Сёркиса вышел в онлайне
Сегодня мультфильм «Скотный двор» Энди Сёркиса стал доступен в онлайне. Премьера картины в цифре состоялась на зарубежных онлайн-площадках. Её премьера в зарубежных кинотеатрах состоялась ещё 1 мая.
В основе сюжета лежит одноимённая сатирическая повесть-притча Джорджа Оруэлла. Экранизация выполнена с применением технологии захвата движений, за визуальную часть отвечала студия Cinesite.
Ключевых персонажей озвучили известные голливудские актеры. Роль свиньи Наполеона досталась Сету Рогену. Также в проекте задействованы Вуди Харрельсон, Стив Бушеми, Киран Калкин, Гейтен Матараццо и сам Энди Сёркис.
