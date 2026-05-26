Команды из СНГ и Европы сыграют в одной квалификации за 4 слота на The International 2026
Valve объявила состав участников региональных квалификаций на чемпионат мира The International 2026 по Dota 2 в Шанхае.
В этот раз команды из Западной и Восточной Европы сыграют в одном турнире — они разыграют сразу четыре места на главном турнире года. Прямые приглашения на отборочные получили российские Team Spirit, PARIVISION и Power Rangers.
Список участников квалификаций The International 2026 по Dota 2
- Китай (15–18 июня, один слот): Vici Gaming, Roar Gaming, Yakult Brothers, Team Resilience + 4 команды из открытой квалификации;
- Южная Америка (15–19 июня, один слот): LGD Gaming (экс-HEROIC), PlayTime, Estar Backs, Red Hot Chili Pibble, Amaru Gaming, Hokori + 4 команды из открытой квалификации;
- Юго-Восточная Азия (19–23 июня, один слот): REKONIX, OG, Execration, Team Nemesis, GLYPH + 5 команд из открытой квалификации;
- Европа (21–28 июня, 4 слота): PARIVISION, Team Spirit, MOUZ, Natus Vincere, Nigma Galaxy, Virtus.pro, enjoy, Power Rangers + 8 команд из открытой квалификации;
- Северная Америка (24–26 июня, 1 слот): GamerLegion + 3 команды из открытой квалификации.
Прямые инвайты в Шанхай получили Liquid, Tundra, Falcons, BetBoom, Aurora, Yandex и Xtreme.
Комментарии