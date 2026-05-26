Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все команды — участники квалификаций на The International 2026 по Dota 2 в Европе

Команды из СНГ и Европы сыграют в одной квалификации за 4 слота на The International 2026
Комментарии

Valve объявила состав участников региональных квалификаций на чемпионат мира The International 2026 по Dota 2 в Шанхае.

В этот раз команды из Западной и Восточной Европы сыграют в одном турнире — они разыграют сразу четыре места на главном турнире года. Прямые приглашения на отборочные получили российские Team Spirit, PARIVISION и Power Rangers.

Список участников квалификаций The International 2026 по Dota 2

  • Китай (15–18 июня, один слот): Vici Gaming, Roar Gaming, Yakult Brothers, Team Resilience + 4 команды из открытой квалификации;
  • Южная Америка (15–19 июня, один слот): LGD Gaming (экс-HEROIC), PlayTime, Estar Backs, Red Hot Chili Pibble, Amaru Gaming, Hokori + 4 команды из открытой квалификации;
  • Юго-Восточная Азия (19–23 июня, один слот): REKONIX, OG, Execration, Team Nemesis, GLYPH + 5 команд из открытой квалификации;
  • Европа (21–28 июня, 4 слота): PARIVISION, Team Spirit, MOUZ, Natus Vincere, Nigma Galaxy, Virtus.pro, enjoy, Power Rangers + 8 команд из открытой квалификации;
  • Северная Америка (24–26 июня, 1 слот): GamerLegion + 3 команды из открытой квалификации.

Прямые инвайты в Шанхай получили Liquid, Tundra, Falcons, BetBoom, Aurora, Yandex и Xtreme.

Материалы по теме
Три русскоязычные команды пригласили на The International 2026 по Dota 2 — список инвайтов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android