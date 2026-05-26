Билеты на The International 2026 (TI15) по Dota 2 — цены, где купить, когда начнутся продажи

Продажи билетов на The International 2026 стартуют 10 июня: цены от 4 200 до 33 000 рублей
Организаторы чемпионата мира The International 2026 объявили, что билеты для зрителей появятся в продаже через две недели. Старт продаж намечен на 10 июня, 9:30 мск — все варианты будут доступны на Trip.com.

Билеты будут разделены на четыре категории: от самых дешёвых (D) до наиболее дорогих (A). Фанаты смогут приобрести отдельные билеты на каждый день плей-офф или на два дня сразу — 20-21 или 22-23 августа.

Самый бюджетный вариант (тир D на 20 или 21 августа) обойдётся зрителям в $60 (около 4,2 тыс. рублей). Билет категории А на два финальных дня TI15 будет стоить $460 (чуть менее 33 тыс. рублей). Другие детали можно узнать тут.

The International 2026 по Dota 2 пройдёт в Шанхае с 13 по 23 августа. Титул лучшей команды мира разыграют 16 коллективов.

