Появился постер комедийного роуд-муви «Без оглядки» с Анной Пересильд

23MMOON Production и WISH Media опубликовали дебютный постер комедийного роуд-муви «Без оглядки».

После нелепого происшествия соседки Соня и Женя уверены, что случайно убили человека, и в панике пускаются в бега – без денег, плана и навыков вождения. Но чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают, что от своей жизни они сбежали бы и без всякого «убийства».

Главные роли в комедийном роуд-муви Наталии Кончаловской исполнили Анна Пересильд, Даша Алыпова, Олег Савостюк, Алексей Розин, Сабина Ахмедова, Илья Коробко и другие.

Фильм выйдет в прокат с 8 октября. Дистрибьютором выступает компания «ЛЕОНА».