Авторы «Очень странных дел» раскроют судьбу Одиннадцатой через 20 лет
Сериал «Очень странные дела» завершился 1 января, однако споры о концовке не утихают до сих пор. Многие фанаты хотят знать, что именно случилось с Одиннадцатой в финале проекта, удалось ли ей выжить.

В недавнем выпуске подкаста Happy, Sad, Confused создатели проекта братья Дафферы заявили, что обязательно раскроют судьбу героини, но сделают это через 20 лет. Однако и это произойдёт, если фанатам будет не всё равно через столько лет.

Если мы будем говорить с тобой через 20 лет, надеюсь, что людям будет не всё равно на «Очень странные дела». Это было бы здорово, тогда мы бы раскрыли концовку сериала. Через 20 лет.

После завершения «Очень странных дел» братья Дафферы работают сразу над несколькими проектами. Среди них, например, недавний сериал «Городок» в духе фантастического шоу — в нём они выступили продюсерами.

