Начались съёмки третьего сезона сериала «Гусар» с Гариком Харламовым

Телеканал ТНТ и компания Norm Production объявили о старте производства третьего сезона сериала «Гусар». Съёмки продолжения займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на ТВ и в онлайн-кинотеатрах.

События нового сезона развернутся спустя 20 лет после событий второй части. У Насти и Григория Савельевича Рыльского вырос сын Николай, от которого родители долгие годы скрывали правду о машине времени и собственном прошлом. Однако Николай оказывается настоящим наследником своего отца и вместо спокойной жизни выбирает службу в гусарском полку. Когда сын возвращается домой после службы, в имение Рыльских прибывает посланник императора с новым опасным заданием — в Лондоне пропал российский посол. Настя и Григорий отправляются на его поиски.

К главным ролям в сериале вернулись Зоя Бербер и Гарик Харламов. Режиссёром в этот раз выступит Михаил Шулаев («Зона комфорта»).

