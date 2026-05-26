Продажи симулятора жизни Paralives в духе The Sims достигли 250 тыс. копий за сутки

25 мая в Steam вышла Paralives — симулятор жизни в духе The Sims. Новинка находится в раннем доступе, многих функций в игре пока нет.

Тем временем авторы похвастались успехами игры. За первые сутки продажи Paralives превысили 250 тыс. копий — это отличный результат для игры от небольшой команды с ценой в $ 40. Разработчики поблагодарили геймеров за поддержку и пообещали работать над игрой в таком же высоком темпе.

Спасибо вам, что играете в Paralives в раннем доступе и помогаете нам улучшать игру. Мы не смогли бы достичь этого без вашей помощи.

События Paralives разворачиваются в открытом мире — игроки могут создать собственного персонажа, обустроить свой дом, найти работу и завести семью. Новинка также поддерживает Мастерскую Steam c модификациями от пользователей. В будущем авторы планируют добавить множество механик, а все дополнения будут полностью бесплатными для владельцев игры.

Во что поиграть на ПК и консолях: гид по весенним новинкам
