Блогер PewDiePie перестанет выпускать новые влоги — всё дело в его сыне

Один из самых известных блогеров на YouTube, Феликс PewDiePie Чельберг, рассказал о будущем своего канала. 36-летний автор заявил, что скоро перестанет выпускать влоги — формат, в котором он делится актуальными событиями из своей жизни в Японии.

Всему виной его сын Бьорн, которому в июле исполнится три года. Чельберг заявил, что мальчик стал большой частью их совместной жизни с его супругой Марцией, и решение о появлении в новых роликах он должен будет принять самостоятельно.

Скоро Бьорну исполнится три года. И нам показалось, что сейчас отличное время, чтобы перестать выпускать влоги. Бьорн — большая часть нашей жизни, и его стало слишком много на моём канале. Хочу, чтобы он сам принял это решение: если он захочет быть в роликах, мы продолжим выпускать видео в будущем. Не хочу, чтобы он рос в постоянном давлении.

PewDiePie отметил, что продолжит выпускать ролики на YouTube, однако они будут выходить в другом формате.