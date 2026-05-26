Минцифры отказалось от платной регистрации смартфонов по номеру IMEI

В декабре 2025 года Минцифры планировало ввести платную регистрацию смартфонов по IMEI. Ведомство хотело ввести фиксированную плату за внесение устройств в единую базу IMEI.

Спустя полгода от этой идеи отказались. Как сообщают собеседники «Коммерсанта», в Минцифры всё же рассматривают производство единой IMEI-базы. Сейчас обсуждается, что все устройства, уже находящиеся на руках у пользователей, будут признаны легитимными. В дальнейшем система может работать так, что SIM-карта, привязанная к конкретному IMEI, не будет функционировать в другом устройстве.

Сам законопроект находится в активной разработке. Создатели пытаются сформировать чёткие правила — от частичных ограничений до полной блокировки незарегистрированных устройств в сетях связи. По данным источников, ключевая цель инициативы — формирование централизованной базы мобильных устройств в России.