Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал История его служанки (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода исторического сериала «История его служанки»
Комментарии

Уже 2 июня стартует сериал «История его служанки». Действие исторического шоу развернётся в Москве начала XIX века. В мир высшего света после войны возвращается молодой граф Николай Шереметьев — завидный холостяк и наследник огромного состояния. Его возвращение мгновенно взбудораживает светские круги: матери и их дочери начинают настоящую охоту за завидным женихом. Однако сам Николай оказывается в сложной ситуации. По завещанию матери он должен жениться в течение года — иначе лишится наследства.

В первый сезон шоу войдёт 90 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start.

Расписание выхода сериала «История его служанки»

ЭпизодДата выхода
1-я серия2 июня
2-я серия2 июня
3-я серия2 июня
4-я серия2 июня
5-я серия9 июня
6-я серия9 июня
7-я серия9 июня
8-я серия16 июня
9-я серия16 июня
10-я серия16 июня
11-я серия23 июня
12-я серия23 июня
13-я серия23 июня
14-я серия30 июня
15-я серия30 июня
16-я серия30 июня
17-я серия7 июля
18-я серия7 июля
19-я серия7 июля
20-я серия14 июля
21-я серия14 июля
22-я серия14 июля
23-я серия21 июля
24-я серия21 июля
25-я серия21 июля
26-я серия28 июля
27-я серия28 июля
28-я серия28 июля
29-я серия4 августа
30-я серия4 августа
31-я серия4 августа
32-я серия11 августа
33-я серия11 августа
34-я серия11 августа
35-я серия18 августа
36-я серия18 августа
37-я серия18 августа
38-я серия25 августа
39-я серия25 августа
40-я серия25 августа
41-я серия
42-я серия
43-я серия
44-я серия
45-я серия
46-я серия
47-я серия
48-я серия
49-я серия
50-я серия
51-я серия
52-я серия
53-я серия
54-я серия
55-я серия
56-я серия
57-я серия
58-я серия
59-я серия
60-я серия
61-я серия
62-я серия
63-я серия
64-я серия
65-я серия
66-я серия
67-я серия
68-я серия
69-я серия
70-я серия
71-я серия
72-я серия
73-я серия
74-я серия
75-я серия
76-я серия
77-я серия
78-я серия
79-я серия
80-я серия
81-я серия
82-я серия
83-я серия
84-я серия
85-я серия
86-я серия
87-я серия
88-я серия
89-я серия
90-я серия
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android