Фильм ужасов «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в онлайне 2 июня

Издание When to Stream раскрыло цифровую дату релиза фильма ужасов «Хокум». Ленту по мотивам ирландских мифов можно будет посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других онлайн-сервисах уже 2 июня, спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок хоррор собрал скромные $ 22 млн, из которых 62 млн рублей приходится на Россию.

«Хокум» рассказывает о писателе, у которого умерли отец и мать. Он отправляется в дальнюю часть Ирландии, чтобы развеять прах родителей. В один момент герой выясняет, что в отеле, где останавливалась его семья, живёт злая ведьма.

Главную роль исполнил звезда сериала «Разделение» Адам Скотт. Вместе с ним в проекте сыграли Дэвид Уилмот («Дыши ради нас»), Остин Амелио («Ходячие мертвецы»), Флоренс Ордеш («Отправление») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэмиэн Маккарти («Астрал. Медиум»).