В июне в PS Plus добавят Grounded, Warhammer: Darktide и Nickelodeon All-Star Brawl 2

Бесплатные игры PS Plus Essential на май 2026 — Grounded, Warhammer 40,000: Darktid и Nickelodeon All-Star Brawl 2

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в мае 2026 года. Все игры можно будет забрать с 2 июня по 7 июля.

В этот раз в сервис добавят три проекта: выживач Grounded от студии Obsidian, файтинг Nickelodeon All Star Brawl 2 с героями мультфильмов телеканала Nickelodeon и брутальный экшен Warhammer 40,000: Darktide.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в июне 2026 года

  • Grounded Fully Yoked Edition — полное издание выживача про героев размером с муравьёв;
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2 — файтинг с Джимми Нейтроном, Губкой Бобом и другими героями популярных мультсериалов;
  • Warhammer 40,000: Darktide — брутальный шутер от студии Fatshark.

