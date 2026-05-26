В июне в PS Plus добавят Grounded, Warhammer: Darktide и Nickelodeon All-Star Brawl 2
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в мае 2026 года. Все игры можно будет забрать с 2 июня по 7 июля.
В этот раз в сервис добавят три проекта: выживач Grounded от студии Obsidian, файтинг Nickelodeon All Star Brawl 2 с героями мультфильмов телеканала Nickelodeon и брутальный экшен Warhammer 40,000: Darktide.
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в июне 2026 года
- Grounded Fully Yoked Edition — полное издание выживача про героев размером с муравьёв;
- Nickelodeon All-Star Brawl 2 — файтинг с Джимми Нейтроном, Губкой Бобом и другими героями популярных мультсериалов;
- Warhammer 40,000: Darktide — брутальный шутер от студии Fatshark.
