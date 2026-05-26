Глава Twitch заявил, что накрутка не помогает продвигать стримы
Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси считает, что накрутка количества зрителей не помогает стримерам получить новую аудиторию.
В рекомендациях Twitch есть два способа сортировки: по количеству зрителей и рекомендательная. Сейчас 60% сессий используют рекомендательную сортировку, а не сортировку по количеству зрителей. Это также стандарт для новых пользователей и тех, кто не авторизован. Вьюботы практически не влияют на рекомендательную систему и не помогают продвигать канал.
Ранее Клэнси заявлял, что Twitch не получает никакой прибыли от ботов на стримах. Он анонсировал новые ограничения, однако не текущий момент количество ботов на трансляциях осталось прежним.
Комментарии