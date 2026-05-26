Глава Twitch заявил, что накрутка не помогает продвигать стримы

Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси считает, что накрутка количества зрителей не помогает стримерам получить новую аудиторию.

В рекомендациях Twitch есть два способа сортировки: по количеству зрителей и рекомендательная. Сейчас 60% сессий используют рекомендательную сортировку, а не сортировку по количеству зрителей. Это также стандарт для новых пользователей и тех, кто не авторизован. Вьюботы практически не влияют на рекомендательную систему и не помогают продвигать канал.

Ранее Клэнси заявлял, что Twitch не получает никакой прибыли от ботов на стримах. Он анонсировал новые ограничения, однако не текущий момент количество ботов на трансляциях осталось прежним.

