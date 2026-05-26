Ремастер аниме «Мобильный воин Гандам» может выйти в 2029 году — к 50-летию серии

В 2029 году культовая аниме-франшиза «Мобильный воин Гандам» будет праздновать большой юбилей — 50 лет, и в честь этого оригинальный сериал получит ремастер-версию.

Об этом объявила на презентации Bandai Namco. Помимо нового варианта аниме 1979 года, некий видеопроект получит «Мобильный воин Гандам: Дубль-вэ», а также состоялся релиз короткометражки «a boy with GUNDAM».

«Мобильный воин Гандам» (Kidô senshi Gandamu) — сериал в жанре научной фантастики, боевика и драмы, вышедший в 1979-1980 годах и считающийся одной из самых значимых и влиятельных работ в жанре «меха» (произведений о гигантских роботах).