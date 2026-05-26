Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Смесь Uncharted и Hitman: критики хвалят игру 007 First Light про Джеймса Бонда, 88 из 100

Смесь Uncharted и Hitman: критики хвалят игру 007 First Light про Джеймса Бонда, 88 из 100
Комментарии

За сутки до официального релиза 007: First Light в Сети появились первые отзывы на игру. Согласно агрегатору Metacritic, новинку приняли очень хорошо — история про Джеймса Бонда получила 88 баллов из 100.

Описывая игру, критики называют её «грамотной смесью Hitman и Uncharted». Рецензенты хвалят погони и яркий экшен, а также хороший стелс. Оптимизация тоже не вызывает вопросов — а среди редких минусов выделяют топорные сегменты с вождением автомобиля, не самый продвинутый ИИ противников и иногда «сырые» механики.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series и ПК. Игра выйдет с полной поддержкой русского языка. Проект расскажет о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6.

Материалы по теме
Видео
Авторы 007 First Light про Джеймса Бонда показали первые 13 минут игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android