Русский трейлер комедийного триллера «Ночной бизнес» с Расселом Кроу: фильм выйдет 25 июня

Кинокомпания «Вольга» представила русскоязычный трейлер нового фильма «Ночной бизнес» — комедийный триллер с Расселом Кроу в главной роли начнут показывать в России с 25 июня .

Видео доступно в группе «Вольга про кино» во Вконтакте. Права на видео принадлежат «Вольге.

Сюжет расскажет историю Манко Капака, албанского иммигранта и владельца ночного клуба, который отмывает деньги от наркоторговли для картеля. Однажды деньги пропадают — и герою приходится защищать семью и свой статус.

Режиссёром «Ночного бизнеса» выступил Деррик Борте («Неистовый»), в актёрский состав также вошли другие звёзды — Аарон Пол, Нина Добрев, Люк Эванс, Тереза Палмер.