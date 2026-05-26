В EA Sports FC 26 добавят чемпионат мира по футболу — но без лицензии ФИФА

В игру EA Sports FC 26 добавят новый игровой режим, посвящённый чемпионату мира по футболу — он получит название The World’s Game и станет доступен с 4 июня.

Игроков ждёт совершенно новый режим международных турниров с 48 национальными сборными и новыми аутентичными стадионами. Участвуйте в международных испытаниях для менеджеров и стройте карьеру игрока с новыми иконами и героями.

Вероятно, название The World’s Game используется из-за отсутствия официальной лицензии ЧМ-2026. Напомним, до 2024 года игра носила имя FIFA — однако позже Electronic Arts не смогла договориться с федерацией футбола, и ФИФА заявила, что будет выпускать видеоигры по своим турнирам самостоятельно.