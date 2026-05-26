Хоррор «Обсессия» заработал в России более 50 млн рублей — это уже 70% бюджета фильма

Романтический фильмов ужасов «Обсессия» вслед за популярностью на Западе обретает зрителей и в России — официальный релиз хоррора уже собрал в кинотеатрах более 50 млн рублей.

Напомним, весь бюджет фильма составляет скромные $ 1 млн (71,2 млн рублей). Таким образом, только в РФ «Обсессия» вернула себе около 70% потраченных денег. А по всему миру хоррор успел заработать в 70 раз больше своего бюджета.

«Обсессия» рассказывает историю Беара, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания становятся всё более пугающими. Поставил ленту режиссёр и YouTube-блогер Карри Баркер.