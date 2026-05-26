Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Постановщик «Закулисья реальности» может стать самым молодым режиссёром-лидером сборов

Постановщик «Закулисья реальности» может стать самым молодым режиссёром-лидером сборов
Комментарии

Фильм ужасов «Закулисье реальности» может собрать около $ 50 млн за первый уикенд — если это произойдёт, режиссёр Кейн Парсонс установит рекорд уже на старте своей карьеры.

20-летний Парсонс станет самым молодым режиссёром, который возглавит рейтинг кассовых сборов по итогам недели.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Проект с подобной стилистикой стал крайне популярен в 2022 году, когда блогер Кейн Парсонс запустил веб-сериал — дебютный эпизод собрал более 70 млн просмотров на YouTube. Премьера ленты в России состоится 4 июня.

Материалы по теме
Ренате Реинсве было комфортно работать над «Закулисьем реальности» благодаря режиссёру
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android