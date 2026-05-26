Twitch забанил стримершу, которая проходила Dark Souls 3 на своих ступнях вместо экрана

Twitch забанил стримершу, которая проходила Dark Souls 3 на своих ступнях вместо экрана
Платформа Twitch заблокировала канал скандально известной стримерши Morgpie — ранее та начала прохождение игры Dark Souls 3, показывая в экран свои ноги.

Девушка использовала ступни как хромакей и выводила на них происходящее в игре. Многие сочли это перебором, а Twitch забанили Morgpie: хотя она уверяет, что её скоро разблокируют и марафон продолжится.

Ранее стримерша стала объектом для обсуждений после трансляций, на которой в её комнате появились «рабы»: на заднем фоне сидели мужчины в латексных костюмах и в ошейнике. Зрители призывали ещё тогда заблокировать канал девушки, однако тогда платформа не отреагировала.

