Сэм Уортингтон, Джек Куэйд и Джай Кортни сыграют в вестерне от соавтора «Под огнём»
По данным Deadline, Сэм Уортингтон, Джек Куэйд и Джай Кортни получили роль в вестерне Blood on the Promontory, которым займётся соавтор ленты «Под огнём» Рэй Мендоса.
Подробности о том, какие роли исполнят актёры, держатся в секрете. В фильме, сценарий к которому написал Эван Купер, пятеро заключенных пытаются сбежать через горы после жестокого ограбления поезда, скованные друг с другом цепями.
Продюсерами выступают Нина Янг Бонджови, Пол Хадад, Гленн Клечковски и Марк Гиллард, исполнительным продюсером — Дэнни Пейкофф, а продюсерской компанией — Big Newport Studios Пейкоффа. Когда начнутся съёмки, неизвестно.
- 27 мая 2026
