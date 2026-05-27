«Ранчо Даттонов» показало рекордный старт среди сериалов Paramount+

По данным The Hollywood Reporter, сериал «Ранчо Даттонов», спин-офф «Йеллоустоуна», показал рекордный старт среди всех сериалов Paramount +. Таких показателей не достигало даже оригинальное шоу.

Шоу набрало 12,9 млн просмотров за неделю с выхода первых эпизодов. Таких результатов не достигал ни один проект стриминга — ни «Лэндмену», ни «Реке Мэдисон».

Девятисерийный проект продолжает историю Бет Даттон и её мужа Рипа — Келли Райли и Коул Хаузер вернулись к своим ролям. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.

