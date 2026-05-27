Режиссёр «Закулисья реальности» хочет раскрывать больше историй во вселенной The Backrooms
Кейс Парсонс, режиссёр «Закулисья реальности, рассказал, что хочет рассказывать во вселенной The Backrooms больше историй и не ограничиваться одним лишь фильмом.

По словам Парсонса, он открыт либо к созданию ещё одной ленты, либо к сериалу, либо же к продолжению формата роликов про лиминальное пространство на YouTube.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Проект с подобной стилистикой стал крайне популярен в 2022 году, когда блогер Кейн Парсонс запустил веб-сериал — дебютный эпизод собрал более 70 млн просмотров на YouTube. Премьера ленты в России состоится 4 июня.

