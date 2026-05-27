У Lucasfilm ещё есть истории про Кэла Кестиса из Star Wars Jedi

Представители Lucasfilm подтвердили, что им ещё есть что рассказать про Кэла Кестиса. Речь наверняка идёт не только про третью часть серии Star Wars Jedi, которая уже в разработке, а про нечто другое.

Ранее ходили слухи, что Disney хочет сделать Кэла и события в его играх частью канона «Звёздных войн», но официально об этом пока не заявляли. Пока про Кэла выпустили две игры: Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor.

Как именно героя, сыгранного Камероном Монахэном, планируют ввести в киновселенную — с помощью фильма или какого-нибудь другого проекта, пока можно лишь гадать и ждать подходящего момента.

