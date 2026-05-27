В первом сценарии «Истории игрушек 5» не было Вуди

Режиссёр «Истории игрушек 5» Эндрю Стэнтон рассказал, что в первоначальном сценарии «Истории игрушек 5» не было Вуди. Персонажа просто не включили в историю.

По словам постановщика, он создал первоначальный сценарий без Вуди, поскольку не придумал, как его можно органично вернуть.

Я действительно признаю, что сначала не знал, как его вернуть, поэтому просто, поскольку знаю, что потребуется столько черновиков, чтобы сделать фильм правильным, просто написал первый без него, просто чтобы посмотреть, буду ли по нему скучать.

Лента расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Премьера продолжения культовой анимационной серии состоится 19 июня.

