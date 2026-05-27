Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел второй сезон сериала «Хороших девочек не убивают» со звездой «Уэнсдей»

Вышел второй сезон сериала «Хороших девочек не убивают» со звездой «Уэнсдей»
Комментарии

Сегодня на Netflix состоялась премьера всех серий второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают». Главную роль, как и в первом сезоне, сыграла звезда «Уэнсдей» Эмма Майерс. Для просмотра доступны все шесть серий.

Сюжет проекта рассказывает о школьнице по имени Пиппа Фитц-Амоби, которая живёт в небольшом английском городе. Она решает расследовать убийство 17-летней девушки, произошедшее пять лет назад. Во втором сезоне героиня попытается выяснить подробности исчезновения музыканта Джейми Рейнольдса.

Шоураннером проекта выступает Поппи Коган — один из создателей известного сериала «Ограбление».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android