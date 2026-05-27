«Он настоящий в наших сердцах». Педро Паскаль — о Грогу

Педро Паскаль во время интервью рассказал, что во время работы над «Мандалорцем и Грогу» он сблизился с Грогу, хоть это и была лишь кукла, так же, как с Дэйвом Филони и Джоном Фавро.

Знаю, что он не настоящий, но он настоящий в наших сердцах.

«Мандалорец и Грогу» рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона оригинального проекта. Главную роль, как и в сериале, исполнил Педро Паскаль («Одни из нас»). В ленте также появляется Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

Картина стала первым фильмом по «Звёздным войнам» за семь лет.