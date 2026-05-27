«Барсукот: Очень зверский детектив» включили в программу Шанхайского фестиваля
В программе 31-го Шанхайского телевизионного фестиваля оказался мультсериал «Барсукот: Очень зверский детектив». Его номинировали на премию Magnolia Awards.
Что ещё претендует на премию вместе с «Барсукотом»?
- «Звёздные войны: Сказания о преступном мире»;
- «Семейка Дэнжерс»;
- «Клуб «Хижина»;
- «Китайский фольклор»;
- Mama Micra;
- «Клетка духа»;
- The Scarecrow's Wedding;
- Legends of the Ancient Bestiary;
- The Ruins of Kunlun Linglong.
«Барсукот: Очень зверский детектив» рассказывает про Дальний Лес — место, где звери живут в мире и согласии, соблюдая главный закон: нельзя есть друг друга. Даже хищники придерживаются вегетарианской диеты, а за порядком следит полиция.
