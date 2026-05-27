«Барсукот: Очень зверский детектив» включили в программу Шанхайского фестиваля

В программе 31-го Шанхайского телевизионного фестиваля оказался мультсериал «Барсукот: Очень зверский детектив». Его номинировали на премию Magnolia Awards.

Что ещё претендует на премию вместе с «Барсукотом»?

«Звёздные войны: Сказания о преступном мире»;

«Семейка Дэнжерс»;

«Клуб «Хижина»;

«Китайский фольклор»;

Mama Micra;

«Клетка духа»;

The Scarecrow's Wedding;

Legends of the Ancient Bestiary;

The Ruins of Kunlun Linglong.

«Барсукот: Очень зверский детектив» рассказывает про Дальний Лес — место, где звери живут в мире и согласии, соблюдая главный закон: нельзя есть друг друга. Даже хищники придерживаются вегетарианской диеты, а за порядком следит полиция.