Для «Ведьмака 3» анонсировали дополнение «Баллады прошлого» — релиз в 2027

CD Projekt RED анонсировала для «Ведьмака 3» новое дополнение, которое получило название «Баллады прошлого». Его сопроводили первым артом, на котором можно увидеть Геральта, а на фоне — некое чудовище.

Разработкой DLC занимаются CD Projekt RED и студия Fool’s Theory, которая также работатает над ремейком первого «Ведьмака 3».

Релиз состоится в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Детали пообещали раскрыть летом. Судя по всему, это будет сюжетное расширение, которое свяжет третью и четвёртую части. Играть наверняка снова будем за Геральта, с вероятностью в 100% появится и Цири.