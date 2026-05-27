Resident Evil Requiem получила демоверсию на всех платформах

Capcom выпустила демоверсию Resident Evil Requiem на всех платформах. Её можно скачать на PS5, Xbox Series, ПК и Nintendo Switch 2.

Почему компания не выпустила тайтл до релиза? Она говорила, что вкладывает все силы в саму игру, что у неё нет времени заниматься демоверсиями.

События девятой части Resident Evil разворачиваются в Раккун-Сити, а главной героиней выступает Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу.

Релиз новой части серии состоялся 27 февраля на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.