Системные требования для игры Ведьмак 3: Баллады прошлого

Авторы «Ведьмака 3» повысят системные требования игры для дополнения «Баллады прошлого»
27 мая студия CD Projekt RED анонсировала «Баллады прошлого» — новое сюжетное дополнение для «Ведьмака 3». Всеми деталями авторы обещают поделиться позже, а сейчас они представили обновлённые системные требования.

Так, для будущего расширения потребуется ПК с процессором не слабее Intel Core i5-8400 и видеокартой уровня GeForce GTX 1660. Важным нововведением станет требование SSD-диска и 12 ГБ оперативной памяти.

Минимальные системные требования «Ведьмака 3: Баллады прошлого».

  • ОС: Windows 10/11;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1660;
  • Оперативная память: 12 ГБ;
  • Место на диске: 70 ГБ SSD.

Релиз третьего дополнения для «Ведьмака 3» состоится в 2027 на ПК и консолях.

