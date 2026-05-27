Авторы «Ведьмака 3» повысят системные требования игры для дополнения «Баллады прошлого»

27 мая студия CD Projekt RED анонсировала «Баллады прошлого» — новое сюжетное дополнение для «Ведьмака 3». Всеми деталями авторы обещают поделиться позже, а сейчас они представили обновлённые системные требования.

Так, для будущего расширения потребуется ПК с процессором не слабее Intel Core i5-8400 и видеокартой уровня GeForce GTX 1660. Важным нововведением станет требование SSD-диска и 12 ГБ оперативной памяти.

Минимальные системные требования «Ведьмака 3: Баллады прошлого».

ОС : Windows 10/11;

: Windows 10/11; Процессор : AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400;

: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400; Видеокарта : AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1660;

: AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1660; Оперативная память : 12 ГБ;

: 12 ГБ; Место на диске: 70 ГБ SSD.

Релиз третьего дополнения для «Ведьмака 3» состоится в 2027 на ПК и консолях.