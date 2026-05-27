Сериал «Учёные дамы» про выдающихся женщин-учёных стартует 21 августа — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko представил большой трейлер сериала «Учёные дамы». Документально-анимационное шоу стартует 21 августа — его можно будет посмотреть на стриминге и в соцсети «Одноклассники».

Будущий проект расскажет о выдающихся женщинах, связавших с наукой всю свою жизнь. Восемь эпизодов посвятят восьми дисциплинам: математике, химии, биологии, физике, метеорологии, геологии, микробиологии и астрономии. Каждая из них – это рассказ о выдающихся женщинах учёных XIX-XX веков, которые добились успехов на академическом поприще и двигали науку вперёд.

Голосом проекта стала актриса Ира Горбачёва («Алиса в стране чудес»). За производство отвечает компания Tigra Films, а режиссёром выступила Ксения Казазаева.