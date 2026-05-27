В России ограничили импорт компьютеров Acer, Samsung и других компаний — цены вырастут

27 мая в России вступили в силу изменения в перечень товаров, разрешённых к ввозу по механизму параллельного импорта. Соответствующий приказ Минпромторга был утверждён ещё в конце ноября 2025 года.

Так, из списка товаров для параллельного импорта исключили множество позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. Это значит, что товары этих компаний больше не будут ввозить в страну без согласия самих правообладателей.

Ранее в Минпромторге заявляли, что отмена множества позиций связана с тем, что у этих товаров есть «отечественные аналоги или легальные поставки». В ведомстве надеются, что подобная мера также повысит спрос на российскую технику.

Тем временем эксперты и участники рынка предупреждают о негативных последствиях решения: росте цен и заметном сокращении ассортимента. Часть поставок может перейти в нелегальные схемы импорта, а логистика станет куда сложнее и дороже.

