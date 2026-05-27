В PS Store стартовала большая распродажа «Время играть» со скидками на сотни игр
27 мая в PlayStation Store началась большая летняя распродажа «Время играть». Событие со скидками на множество популярных игр продлится до 11 июня включительно.
Мы собрали некоторые интересные предложения в индийском PS Store — в нём сейчас в основном и закупаются игроки из России.
Интересные предложения на распродаже «Время играть» в PS Store
- Resident Evil 9: Requiem — 3079 рупий (около 2300 рублей);
- Death Stranding 2: On the Beach — 3099 рупий (около 2300 рублей);
- Battlefield 6 — 2749 рупий (около 2000 рублей);
- Kingdom Come: Deliverance 2 — 1999 рупий (около 1500 рублей);
- Clair Obscur: Expedition 33 — 2249 рупий (около 1700 рублей);
- Ghost of Yotei — 3749 рупий (около 2800 рублей);
- Split Fiction — 2799 рупий (около 2000 рублей);
- Assassin's Creed Shadows — 2799 рупий (около 2000 рублей);
- Dispatch — 2330 рупий (около 1700 рублей).
