«Тревожно и атмосферно». Критики высоко оценили хоррор «Закулисье реальности»

29 мая состоится мировая премьера хоррора «Закулисье реальности» — адаптации знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 92% свежести.

Обозреватели хвалят картину за потрясающую атмосферу: замкнутые пространства в фильме пугают даже без каких-либо скримеров. Отдельно отмечают выдающуюся игру главных актёров, которые убедительно передают чувство полного непонимания. Ругают хоррор за сценарий, который мало раскрывает суть происходящего.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм ужасов «Закулисье реальности»:

Явные амбиции, продемонстрированные в фильме, в сочетании с невероятным художественным оформлением, убедительной игрой актёров и эффективно поддерживаемым чувством тревоги, позволяют предположить, что Кейн Парсонс — это гораздо больше, чем просто вундеркинд, которому повезло с киносделкой.
Кинематографическая адаптация Парсонса умело расширяет мир крипипасты, представляя блестящее и кошмарное видение, которое одновременно вызывает чувство клаустрофобии, бьёт в сердце и невероятно пугает.
Фильм действительно пытается исследовать психологию своих персонажей таким образом, который ему не всегда удаётся в полной мере. Однако даже когда лента терпит неудачу, «Закулисье реальности» остаётся эффектным фильмом ужасов, основанным на тишине.
Тревожный, визуально незабываемый и интеллектуально амбициозный. «Закулисье реальности» — это тот вид хоррор-кино, в котором атмосфера и идеи неотделимы от зрелищности.
Зачастую фильм Кейна Парсонса скорее сбивает с толку и запутывает, чем пугает. Его дебютная работа во многом страдает от того, что так и не даёт полного объяснения происходящему.

«Закулисье реальности» рассказывает о лабиринте пустых офисных помещений, в который можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»). Хоррор официально выйдет в России 4 июня.

Режиссёр «Поезда в Пусан» сломался? Честный взгляд на корейский хоррор «Колония»
