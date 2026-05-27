Живой мир с сюжетом: первые детали игры по «Властелину колец» от авторов Kingdom Come

Комментарии

Директор по связям с общественностью студии Warhorse Тобиас Штольц-Цвиллинг провёл прямой эфир с поклонниками Kingdom Come: Deliverance. Он рассказал об их предстоящей игре по «Властелину колец».

По словам представителя разработчиков, над проектом работает потрясающая команда, которая полностью погрузится в изучение фэнтезийную вселенную. Тобиас также отметил, что игроки получат живой мир с интересными персонажами и запоминающимеся местами, а также сильный сюжетный акцент.

У нас есть совершенно потрясающая команда, готовая погрузиться в то, что может предложить эта вселенная. Это проект, в который мы вкладываем всю душу. В игре будет живой мир и интересные персонажи, запоминающиеся места, а также сильный сюжетный акцент.

Студия Warhorse, известная франшизой Kingdom Come: Deliverance, объявила, что делает новую игру по «Властелину колец» 20 мая. Разработчики сообщили, что проект станет большой RPG в открытом мире.

