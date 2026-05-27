Тизер фильма «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом — выход 1 июля

Компания Netflix представила трейлер фильма «Энола Холмс 3». Продолжение детективной серии выйдет на стриминговом сервисе 1 июля.

Первая часть вышла в 2020 году и рассказывала о приключениях сестры знаменитого детектива Шерлока Холмса, в 2022-м появилось продолжение ленты. Сюжет триквела сосредоточится на новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми она сталкивалась раньше.

Главную роль вновьисполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). Шерлока Холмса вновь воплотит на экране Генри Кавилл («Ведьмак»), а Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») сыграет мать семьи. Суммарно обе предыдущие картины посмотрели около 35 млн человек, что делает «Энолу Холмс» одной из самых популярных франшиз онлайн-кинотеатра.