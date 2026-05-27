Джей Джона Джеймсон из «Человека-паука» встретил супергероя на бейсбольном матче — видео
Звезда трилогии «Человек-паук» Дж.К. Симмонс побывал на бейсбольном матче «Метс против Редс». На спортивном мероприятии он встретил необычного гостя.

Видео доступно на YouTube-канале MLB. Права на видео принадлежат MLB.

За актёром сидел сам Человек-паук и читал газету The Daily Bugle — именно главного редактора этого издания Джея Джона Джеймсона в культовых фильмах сыграл Симмонс. Артист повернулся и высказал недовольствие супергерою в стиле своего персонажа.

Дж. К. Симмонс появлялся в образе знаменитого персонажа не только в трилогии Сэма Рэйми. Недовольного редактора зрители могли увидеть в «Человеке-Пауке: Нет пути домой» с Томом Холландом.

