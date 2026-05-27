Авторы «Ведьмака 3» — про перевод дополнения «Баллады прошлого» на русский язык

Студия CD Projekt RED ответила на вопрос о локализации предстоящего дополнения «Баллады прошлого» для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Разработчики рассказали о переводах в своём телеграм-канале.

Авторов проекта спросили, будет ли в DLC русская озвучка. Разработчики ответили, что на текущем этапе не раскроют информацию о локализации будущего проекта.

Друзья, понимаю ваш интерес к теме локализации, но на текущем этапе мы не делимся никакой информацией о доступных переводах в наших грядущих проектах.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» получил полный русский перевод во время выхода, включая озвучку. Такая же локализация появилась в следующем проекте CD Projekt RED — Cyberpunk 2077. При этом в дополнении для экшена под названием Phantom Liberty уже не было русского дубляжа.