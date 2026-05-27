Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер фильма Primetime с Робертом Паттинсоном — выход осенью

Тизер фильма Primetime с Робертом Паттинсоном — выход осенью
Комментарии

Студия A24 представила тизер фильма Primetime («Прайм-тайм»). Триллер выйдет в мировом прокате осенью.

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Лента расскажет о создании популярного телешоу «Поймать хищника». Главным героем выступит ведущий Крис Хансен, который организовал операции по задержанию растлителей несовершеннолетних. Шоу выходило на телеканале NBC с 2004 года и стало популярно в США.

Главную роль сыграл звезда фильма «Вот это драма!» Роберт Паттинсон. В картине также снялись Меррит Уивер («Творение Господне»), Скайлер Гизондо («Супермен»), Фиби Бриджерс («Я видел свечение телевизора») и другие актёры. Режиссёром выступил Ланс Оппенгейм («Что-то вроде рая»).

О другом популярном фильме:
Семь лет ожидания — ради чего? «Звёздные войны» вернулись в кино, но забыли зачем
Семь лет ожидания — ради чего? «Звёздные войны» вернулись в кино, но забыли зачем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android